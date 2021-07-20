Экс-директора районного водоканала в Ленобласти обвинили в мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Бывшего директора водоканала Кировского района Ленинградской области обвинили в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере при присоединении управляемой ей структуры к областному водоканалу. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Перед судом предстанет бывший директор МУП "Водоканал Кировского района", обвиняемая в превышении должностных полномочий, участии в преднамеренном банкротстве и мошеннических действиях в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, уголовное дело в отношении экс-руководителя возбуждено по п "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие установило, что обвиняемая во время процедуры перехода МУП "Водоканал Кировского района" в государственную собственность путем присоединения к ГУП "Леноблводоканал" заключала экономически необоснованные договоры с организациями, стоимость которых превышала 10% от уставного фонда ее предприятия. При этом районная администрация, которая является учредителем МУП, эти сделки не согласовывала.

В результате обвиняемая создала искусственную кредиторскую задолженность предприятия - свыше 500 млн рублей, из-за этого была запущена процедура банкротства. Кроме того, следователи установили, что обвиняемая, действуя в группе лиц по предварительному сговору, похитила со счетов МУП денежные средства в сумме свыше 1,4 млн рублей.

"Полностью возмещен ущерб, причиненный мошенническими действиями обвиняемой и второго участника группы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Расследование уголовных дел в отношении второго участника мошеннических действий продолжается", - отмечается в сообщении.