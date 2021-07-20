Глава МЧС прибыл в Карелию в связи с ухудшением ситуации с природными пожарами

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев прилетел в Карелию, где наблюдается сложная ситуация с природными пожарами. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Утром 20 июля глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Карелия, чтобы на месте проконтролировать ход работ по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров. На месте ЧС он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что министр совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым проведет совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи населению в населенном пункте Найстенъярви Суоярвского района.

Всего на утро 20 июля в Карелии зафиксировано 39 очагов природных пожаров на общей площади более 5,9 тыс. га. При этом два очага возгорания действуют в пяти километрах от населенных пунктов в Суоярвском и Сегежском районах на общей площади 2,2 тыс. га.

В Карелии действует режим повышенной готовности. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения. К борьбе с лесными пожарами в республике также привлекли силы Архангельской и Мурманской областей. Из населенных пунктов в связи с угрозой возгорания эвакуировали 600 человек.