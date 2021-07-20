В Москве возбудили дело после разбойного нападения и хищения рюкзака с 7 млн рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после того, как двое неизвестных в медицинских масках с пистолетом похитили у мужчины рюкзак с 7 млн рублей на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - сказал собеседник агентства.

Днем в понедельник на Ленинском проспекте в районе дома 66 к припаркованному автомобилю Mercedes подошли двое неизвестных в медицинских масках. Они угрожали водителю и пассажиру машины пистолетом, затем стали душить одного из мужчин, а у другого вырвали из рук рюкзак, в котором были 7 млн рублей. Обращений за медицинской помощью от пострадавших не было.