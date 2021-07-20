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На Ямале возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки самолета

Причиной посадки мог стать отказ двигателя

ТАСС, 20 июля. Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки легкомоторного самолета с двумя членами экипажа на Ямале 8 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

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"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим сверхлегким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сказала собеседница агентства.

8 июля легкомоторный самолет с двумя членами экипажа пропал с радаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Позднее его обнаружили спасатели, рядом с самолетом находился человек, который подавал сигналы рукой. Пострадавшие при аварийной посадке самолета члены экипажа получили переломы и были госпитализированы. По данным прокуратуры, причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ двигателя.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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