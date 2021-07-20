Адвокаты экс-схимонаха Сергия обжаловали решение о смене подсудности его дела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Адвокаты бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) обжаловали решение Верховного суда РФ, который постановил передать уголовное дело в Измайловский районный суд Москвы. Об этом сообщили адвокаты Романова в своем Telegram-канале.

"19 июля 2021 года адвокатами было обжаловано постановление судьи Верховного суда Российской Федерации об изменении территориальной подсудности уголовного дела отца Сергия. Жалоба была подана в апелляционную инстанцию Верховного суда, где она будет рассмотрена судебной коллегией из трех судей", - сообщили адвокаты.

Также эту информацию подтвердил адвокат священника Павел Бабиков.

"Мы подали жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда. Пока что дата ее рассмотрения не назначена, но думаю, что ее рассмотрят в течение ближайших двух недель", - сказал он.

Верховный суд 9 июля принял решение о переносе рассмотрения дела из Свердловской области в Москву. Согласно решению суда, в Свердловской области насчитывается более трех тыс. сторонников Сергия, среди них есть в том числе работники судебной системы и правоохранительных органов. Это обстоятельство может повлиять на объективность судебного разбирательства в этом регионе.

Романов обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Вину он не признает. Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

В пресс-службе Следственного комитета РФ ранее подтвердили, что уголовное дело в отношении схимонаха Сергия направлено в суд. В СК отметили, что, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства.

По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.