В Москве драка между двумя мужчинами из-за возврата долга закончилась стрельбой

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Конфликт на юго-западе Москвы между двумя мужчинами на бытовой почве закончился стрельбой, пострадавших нет. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Инцидент произошел на улице Генерала Антонова. По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из них применил травматический пистолет. Пострадавших в результате происшествия нет", - сказал собеседник агентства.

В данный момент оба участника конфликта доставлены в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что конфликт, переросший в драку, произошел из-за денежного долга одного из мужчина. О какой точно сумме идет речь, он не уточнил.