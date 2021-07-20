В Приамурье осадки стали причиной подтопления трех домов и 63 приусадебных участков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Обильные осадки в Амурской области стали причиной подтопления трех домов в селе Владимировка Благовещенского района и 63 приусадебных участков в четырех районах области, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Сильные дожди, прошедшие на территории Амурской области, привели к ухудшению гидрологической обстановки. В результате выпадения обильных осадков с 19 по 20 июля подтоплены три жилых дома в селе Владимировке Благовещенского района и 63 приусадебных участка в четырех районах - Благовещенском (10), Селемджинском (41), Мазановском (2) и Белогорском округе (10)", - цитирует пресс-служба слова министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова.

Всего в регионе остаются подтопленными четыре дома во Владимировке, где уже идет работа по отведению воды, и 72 приусадебных участка в четырех районах области. В Свободненском районе сильными дождями размыло два участка дорог.

Ранее сообщалось, что на севере Амурской области к середине недели объявлено штормовое предупреждение. Непогода будет сопровождаться ливнями и грозами.

По информации регионального управления МЧС, в зону риска попадают 66 домов, 320 дачных участков, 153 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог. "Силы и средства МЧС, а также амурского минлесхоза находятся в готовности. На территории, где подтопление наиболее вероятно, уже направлены группировки спасателей для оказания помощи населению", - отметили в ведомстве.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживает 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек.