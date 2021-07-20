Военные вертолеты ЗВО окажут помощь в тушении лесных пожаров в Карелии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Два вертолета армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) окажут помощь в тушении лесных пожаров в Карелии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ЗВО.

"Два вертолета Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5, окажут помощь в тушении лесных пожаров в Республике Карелия", - говорится в сообщении.

Экипажи двух вертолетов уже вылетели с одного из военных аэродромов Ленинградской области в Карелию. Они также будут задействованы в мониторинге местности с воздуха, тушении очагов возгораний с использованием водосливных устройств, переброске сотрудников лесопожарных служб, необходимых грузов и оборудования в районы, охваченные природной стихией.

По последним данным МЧС, в республике огнем пройдено свыше 5 994 га, из которых активно горят 31,5 га: действует 39 очагов, 14 локализованы. Всего эвакуированы 600 человек. К тушению пожаров привлечены 765 человек, используется 153 единицы техники. В регион направлены дополнительные силы пожарных-десантников из Архангельской и Мурманской областей, а также 100 человек аэромобильной группировки Невского спасательного центра МЧС России.

На территории республики действует режим повышенной готовности, режим ЧС введен в Суоярвском и Сегежском районах, а также в Эссойльском сельском поселении Пряжинского района.