В Краснодаре возбудили два административных дела в отношении курьера на мопеде

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре возбудили два административных дела на курьера на мопеде после того, как он проехал на запрещающий сигнал светофора и не остановился по требованию инспектора ДПС, сообщили ТАСС в УМВД по Краснодару во вторник.

Во вторник в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись произошедшего. На видео курьер службы доставки проезжает на мопеде перекресток на красный. Инспектор пытается остановить его и в процессе задевает мопедиста жезлом по каске. Водитель не остановился и продолжил движение.

"Сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы краснодарской полиции возбуждены два административных расследования по факту нарушения водителем мопеда правил дорожного движения: по факту невыполнения законно требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора", - сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что личность нарушителя устанавливается, ему грозит штраф, а также может грозить лишение прав на управление транспортным средством в случае, если нарушение в виде проезда на запрещающий сигнал светофора, совершено повторно.