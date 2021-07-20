{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следователи в Южноуральске начали проверку после обнаружения ребенка на обочине дороги

В региональных СМИ появилась информация о том, что в городе малолетний мальчик находился без внимания взрослых на обочине дороги

ТАСС, 20 июля. Доследственная проверка организована после сообщений в СМИ о малолетнем мальчике, обнаруженном без взрослых на обочине дороги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону во вторник.

"В региональных СМИ размещена информация о том, что в городе Южноуральске малолетний мальчик находился без внимания взрослых на обочине дороги. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео от велосипедиста, который обнаружил на обочине маленького мальчика, спящего на игрушечной машинке. Мужчина разбудил ребенка и попытался отвести домой.

Теги
РоссияЧелябинская область
В Китае наводнение разрушило плотину в провинции Хэнань
Регион ввел первый уровень ЧС
Читать полностью