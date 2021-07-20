Почти 12 тыс. человек погибли от преступлений в РФ с начала года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Почти 12 тыс. человек погибли в результате преступлений в России с начала года, около 17 тысяч человек пострадали, а материальный ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 222 млрд рублей. Об этом говорится в статистических данных МВД России о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

"В результате преступных посягательств погибли 11,8 тыс. человек, здоровью 16,9 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,4% погибших (4,4 тыс. человек), на города и поселки городского типа - 67,8% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (11,5 тыс. человек)", - говорится в данных министерства.

При этом материальный ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 222 млрд рублей, что на 24,2% меньше аналогичного показателя 2020 года. Основная часть ущерба (90,9%) приходится на преступления в городах и поселках городского типа. Из них 142,7 млрд рублей - ущерб от экономических преступлений, количество которых выросло на 10,8%. Всего за погода выявлено 70,4 тыс. преступлений данной категории, из них почти 60 тыс. - полицией.

Всего за полгода в России зарегистрировали более млн преступлений (на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года). Рост регистрируемых преступлений отмечен в 46 субъектах РФ, снижение - в 39 субъектах.