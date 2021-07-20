Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за аварии на химзаводе "Ровноазот"

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту аварии на крупнейшем в стране химическом предприятии "Ровноазот". Об этом сообщила во вторник пресс-служба полиции Ровенской области.

"По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах" УК Украины", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером на "Ровноазоте" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты, из-за чего в районе завода образовалось облако оранжевого дыма. Пострадавших в результате аварии нет. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

Частное акционерное общество "Ровноазот" - одно из крупнейших на Украине предприятий по производству минеральных удобрений и адипиновой кислоты. Оно расположено в западной части Украины недалеко от города Ровно. Собственником предприятия является глава Совета директоров группы компаний Group DF бизнесмен Дмитрий Фирташ. Согласно постановлению правительства от 23 декабря 2004 года, "Ровноазот" входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для безопасности и экономики государства.