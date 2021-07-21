В Ингушетии в результате отравления газом пострадали пять человек

МАГАС, 21 июля. /ТАСС/. Угарным газом отравилась семья из пяти человек, в том числе двое детей, в административном центре Ингушетии Магасе. Пострадавшие доставлены в больницу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.

"В оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ингушетии поступило сообщение от диспетчера центральной диспетчерской службы "Ингушгаз" о том, что в Магасе по ул. С. Чахкиева произошло отравление угарным газом. Пострадали 5 человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, погибших в результате отравления нет. "Пострадавшие доставлены в приемное отделение Ингушской республиканской клинической больницы и в приемное отделение Детской республиканской клинической больницы в Назрани, состояние всех пострадавших удовлетворительное", - добавили в пресс-службе.