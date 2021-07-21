Специалисты ликвидируют лесные пожары в регионах РФ на площади более 900 тыс. га

ТАСС, 21 июля. Специалисты ликвидировали в регионах РФ за сутки лесные пожары на площади 27 217 га, продолжается работа по тушению возгораний на площади 902 746 га, большинство из них приходится на Якутию, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20 июля 2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 106 лесных пожаров на площади 27 217 га. На 00:00 мск 21 июля 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 279 лесных пожаров на площади 902 746 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксировано 98 пожаров на землях лесного фонда на площади 745 764 га, четыре пожара площадью 23 350 га в природном парке "Ленские столбы" и пожар на землях иных категорий площадью 950 га в Хангаласском районе. На Камчатке действует два пожара площадью 43 030 га, в Иркутской области - 38 пожаров на землях лесного фонда на площади 36 451 га и пожар на землях обороны и безопасности площадью 5 га, на Чукотке - 13 пожаров на площади 25 892 га. Также пожары действуют в республиках Карелия и Коми, Красноярском крае, Магаданской области, Приморском и Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах.

В работах по тушению задействованы 6666 человек, привлечено 1103 единицы техники, 32 воздушных судна, в мониторинге задействовано 63 воздушных судна.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации, режим ЧС введен в десяти субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 61 субъекте РФ.