В Иркутске за организацию незаконной миграции осуждены пять членов ОПГ

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к различным срокам лишения свободы пятерых членов преступной группы, которые организовали незаконное пребывание в Приангарье более 700 мигрантов. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления ФСБ по Иркутской области.

"В законную силу вступил приговор Куйбышевского районного суда Иркутска в отношении пятерых жителей города, организовавших незаконное пребывание на территории страны иностранных граждан. <…> По имеющимся данным, за несколько месяцев 2018-2019 годов преступники организовали незаконное пребывание на территории региона более 700 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Члены преступной группы за денежное вознаграждение вносили в миграционные документы иностранцев ложные сведения о местах пребывания и принимающей стороне - фиктивных юридических и физических лицах, якобы являющихся работодателями. Двое членов группы занимались поиском иностранных граждан, остальные выступали в качестве фиктивной принимающей стороны.

Незаконную деятельность пресекли в январе 2019 года. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Двоим лидерам группы суд назначил 3 и 4 года лишения свободы соответственно, еще троим участникам - от 2 до 2,5 лет условно.