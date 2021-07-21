В ЕАО дело возбуждено в отношении матери, оставившей младенца в опасности

ТАСС, 21 июля. Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО) возбудил уголовное дело в отношении матери шестимесячного ребенка, которого нетрезвая знакомая семьи удерживала с внешней стороны балкона многоквартирного дома в Биробиджане. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Еврейской автономной области.

"В отношении матери ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителем), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В отношении женщины, удерживающей через балкон ребенка, проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Установлено, что мать младенца со своим сожителем и 12-летним сыном распивала спиртное в квартире у своей знакомой, затем ушла вместе с мужчиной, оставив младшего ребенка. Хозяйка квартиры в сильном алкогольном опьянении стала через балкон второго этажа удерживать младенца, создавая угрозу его жизни и здоровью. Это увидел сосед и вызвал полицию, после чего поднялся в квартиру и забрал младенца.

Как установила прокурорская проверка, с 2016 года мать ребенка состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел, ранее она была лишена в отношении других своих детей родительских прав и неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию. Расследование дела и проведение проверки взяты на контроль прокурором области.