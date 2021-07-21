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В Московском регионе более 10 клиник продают сертификаты о вакцинации

Также с начала года возбуждено 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на коронавирус

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор выявил продажу фальшивых сертификатов о вакцинации более чем в 10 медицинских учреждениях Московского региона. Об этом заявил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин в интервью "Известиям", которое опубликовано в среду.

"Сегодня у нас в работе порядка 12 медицинских учреждений в Москве и Подмосковье разных форм собственности - частных и государственных", - рассказал Курынин, отвечая на вопрос, встречались ли ему медучреждения, зарабатывающие на продаже сертификатов о вакцинации.

1 июля начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин сообщил, что с начала года возбуждено 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на коронавирус. За подделку медицинских документов предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

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