В Москве возбуждены два дела о подделке медотвода и сертификата о вакцинации

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московские полицейские возбудили два уголовных дела по факту подделки медотвода и сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный с помощью курьера сбыл в ходе проверочной закупки на Ленинском проспекте две справки о медотводе от вакцинации, выданные городской поликлиникой № 5 с заключением "ввиду аллергической реакции по типу отека Квинке", - сказал собеседник агентства.

Второй случай был связан с приобретением поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 для получения QR-кодов для посещения ресторанов. По данным фактам возбуждены два уголовных дела по ч. 1 и ч. 5 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) соответственно.

По ч. 1 за подделку меддокументов грозит до двух лет лишения свободы. А по ч. 5 за использование подделки - штраф до 80 тыc. рублей, до 480 часов обязательных работ или арест до 6 месяцев.