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В Приамурье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели воспитанника интерната

По предварительной информации, 19-летний парень утонул в траншее с водой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

"На территории Малиновского социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района обнаружено тело 19-летнего парня. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, насильственных следов смерти нет, по предварительным данным, молодой человек утонул в траншее с водой.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены сотрудники администрации центра, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств гибели молодого человека", - добавили в ведомстве.

Малиновский дом-интернат для умственно отсталых детей рассчитан на проживание более 150 детей.

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