Сотрудников ижевской управляющей компании обвиняют в присвоении около 130 млн рублей

ИЖЕВСК, 21 июля. /ТАСС/. Пять сотрудников управляющей компании в Удмуртской Республике обвиняются в присвоении почти 130 млн рублей, уголовное дело передано в суд. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального МВД.

"Следственной частью следственного управления МВД по УР окончено расследование уголовного дела по обвинению руководителей и сотрудников одной из управляющих компаний Ижевска в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, в особо крупном размере")", - говорится в распространенном сообщении.

Установлено, что в течение нескольких лет пять лиц из числа руководителей и сотрудников управляющей компании полученные деньги за коммунальные услуги от жителей многоквартирных домов, находившихся под их управлением, перечисляли на цели, не связанные с оплатой поставленных ресурсов, в том числе на расчетные счета и руководителям аффилированных организаций. Нанесенный ущерб ресурсоснабжающим организациям оценен в 129 млн рублей, он был возмещен в полном объеме в ходе предварительного следствия.

По данным пресс-службы, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.