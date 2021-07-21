Жителя Нижегородской области приговорили к 16 годам за убийство и покушение на убийство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Житель Нижегородской области осужден на 16 лет колонии строгого режима за убийство человека и покушение на убийство еще троих, совершенные в начале декабря 2020 года, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что 39-летний мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Следствие и суд установили, что вечером 1 декабря прошлого года в городе Сергач подсудимый, обидевшись на оскорбления, высказанные в его адрес новыми знакомыми, нанес им множественные ранения и скрылся с места преступления.

Один из потерпевших - 44-летний мужчина - погиб на месте происшествия, еще трех человек госпитализировали. "Злоумышленник ранее неоднократно судим. Он сам пришел к правоохранителям и при допросе сообщил следователям СК, что обиделся на потерпевших из-за того, что те, узнав, что он проходил службу в горячей точке, назвали его боевиком. Вину по предъявленному обвинению он признал", - добавили в пресс-службе.