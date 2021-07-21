Суд продлил арест членам банды Пичугина в Коми до 24 октября

СЫКТЫВКАР, 21 июля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми продлил содержание под стражей так называемому вору в законе Юрию Пичугину и участникам его преступной группировки до 24 октября 2021 года, говорится в сообщении суда.

"По уголовному делу в отношении Пичугина Ю. В. и других 17 подсудимых продолжается судебное следствие. Суд продлил [фигурантам] срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 24 октября 2021 года. Продлен срок ареста, наложенного на имущество третьих лиц, на 12 месяцев, то есть до 24 июля 2022 года, сохранены установленные ограничения в виде запрета собственникам распоряжаться имуществом", - говорится в сообщении.

По данным суда, с 6 апреля этого года состоялось 50 судебных заседаний, в ходе которых допрошены четверо потерпевших и 40 свидетелей, оглашены показания двух уже умерших свидетелей, оглашены показания нескольких свидетелей при согласии сторон, исследованы протоколы следственных действий, заключения экспертиз и иные документы по семи эпизодам обвинения - убийствам и покушениям на убийство, вымогательствам, мошенничествам, даче взяток. Следующее судебное заседание состоится 6 сентября.

О деле группировки Пичугина

Все 18 фигурантов дела содержатся под стражей, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной группы (банды), совершении шести убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве.

Еще три фигуранта заключили досудебные соглашения, им уже вынесены приговоры. Махач Азизов приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей, у него конфискованы деньги, полученные преступным путем. Октай Эфендиев приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, Игорь Пармон - к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафом в размере 800 тыс. рублей.

По данным следствия, с 1992 по 1994 год Пичугин, являясь так называемым вором в законе, создал на территории Коми организованную группировку для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В нее вошли ранее судимые люди, спортсмены, а также лица, проходившие службу в спецподразделениях вооруженных сил и в правоохранительных органах. Применяя насилие, они незаконно изымали у предпринимателей деньги под видом обеспечения их личной безопасности, совершали махинации с недвижимостью, телефонные мошенничества, разбойные нападения на магазины.

В СК РФ сообщали, что на вооружении участников преступного сообщества был большой арсенал оружия и боеприпасов, у членов банды были пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, помповое ружье, обрез охотничьего ружья, огнестрельное оружие неустановленной системы, электродетонатор, приборы для бесшумной стрельбы, патроны различных калибров, прицельный станок. В деле насчитывается 311 томов, около 700 свидетелей.