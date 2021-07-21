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В аэропорту Львова проводится эвакуация из-за сообщения о минировании

В полицию поступило сообщение от работников службы безопасности о том, что на территории аэропорта обнаружили подозрительную сумку

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Полиция украинского Львова эвакуирует пассажиров и сотрудников из Международного аэропорта Львов имени Даниила Галицкого в связи с информацией об обнаружении сумки, в которой может быть взрывчатое вещество. Об этом в среду сообщила полиция Львовской области.

"Полицейские проверяют сообщение о минировании аэропорта во Львове. Проводится эвакуация сотрудников и пассажиров, сотрудники правоохранительных органов обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Уточняется, что в 09:25 в полицию поступило сообщение от работников службы безопасности о том, что "на территории аэропорта обнаружена подозрительная сумка, в которой может быть взрывчатка". Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других правоохранительных служб, проинформировали в ведомстве.

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