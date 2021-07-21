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Под Ростовом-на-Дону маршрутка столкнулась с большегрузом

Пострадали семь человек
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Маршрутка столкнулась с большегрузом в Ростовской области, пострадали семь человек. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД региона.

"Водитель 1989 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством малой вместимости "Газель", следуя по маршруту Головатовка - Азов, по предварительным данным, допустил столкновение прицепом автомобиля Volvo. В результате ДТП пострадали семь человек", - говорится в сообщении. В ГИБДД подчеркнули, что фура в момент ДТП стояла.

Уточняется, что все пострадавшие являются пассажирами маршрутки, двух человек госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

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