В Латвии на границе с РФ задержали россиянина с незадекларированными €238 тыс.

РИГА, 21 июля. /ТАСС/. Гражданин России задержан в Латвии при пересечении границы между странами с незадекларированными свыше €238 тыс. В отношении него начался уголовный процесс по подозрению в возможной легализации средств, полученных преступным путем, сообщает в среду Служба государственных доходов (СГД) республики.

"Управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовный процесс о перевозе через государственную границу Латвии наличных денег в размере €238 тыс, 920 польских злотых и 20,7 тыс. рублей, возможно, полученных преступным путем", - говорится в сообщении ведомства.

Ведомство указывает, что гражданин России с незадекларированными наличными деньгами пересек границу Латвии на автомобиле в июле этого года и не смог объяснить и предъявить документы о происхождении этих средств. "Деньги были изъяты, а лицо задержано", - отмечает СГД.

Управление возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 3 статьи 195 Уголовного кодекса Латвии - о возможной легализации средств в крупных размерах, полученных преступным путем. "В интересах следствия дополнительная информация не предоставляется", - уточнили в СГД.