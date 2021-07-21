Голландский муниципалитет оценил ущерб от наводнения в €400 млн

ГААГА, 21 июля. /ТАСС/. Ущерб от произошедшего на прошлой неделе наводнения только в одном голландском муниципалитете Валкенбург оценивается в €400 млн. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции мэр муниципалитета Дан Прево.

По его словам, в результате удара стихии, обрушившегося также на соседние Бельгию и Германию, 2,3 тыс. домов были повреждены, 700 из них - серьезно. Кроме того, пострадали 270 предприятий общественного питания и 180 магазинов.

"Материальный ущерб от наводнения составил около €200 млн, - отметил Прево. - Помимо этого, потери бизнеса составляют еще около €200 млн с учетом того, что наводнение пришлось на высокий туристический сезон".

Восстановление жилья займет месяцы, добавил мэр. В настоящее время специальные службы занимаются вывозом мусора, еще два-три месяца уйдет на то, чтобы дома просохли. Затем будет необходимо заменить изоляционные материалы, починить стены и крыши, после этого их надежность должны будут проверить эксперты. Закрытыми для доступа граждан остаются многие районы муниципалитета, где после наводнения образовались топи и болота.

Валкенбург является не единственным голландским муниципалитетом, пострадавшим в результате наводнения: резкий подъем уровня воды в реках привел к серьезным последствиям в нескольких других районах, в частности в городе Маастрихт и муниципалитете Венло. Центральное правительство и страховые компании заявили о готовности покрыть ущерб от наводнения.

На прошлой неделе ливни не прекращались в ряде стран Западной Европы в течение нескольких дней, что привело к выходу рек из берегов, затоплению городов, обвалам домов и сходу селей. Число жертв наводнения в Бельгии превысило 30 человек, в Германии погибло не менее 170 жителей.