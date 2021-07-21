В Ростове задержали полицейского из КЧР по подозрению в получении взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Силовики задержали в Ростове-на-Дону сотрудника одного из межмуниципальных отделов МВД России по Карачаево-Черкесской Республике, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции из Карачаево-Черкесии, а также неустановленных в настоящее время лиц. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере").

"В ходе проведенных сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России, управления ФСБ России по Ростовской области оперативных мероприятий подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по ходатайству следователя суд избрал в отношении сотрудника полиции меру пресечения в виде заключения под стражу.

Арестованный является начальником уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Адыге-Хабльский". По версии следствия, он прибыл в служебную командировку в Ростов-на-Дону для проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках дела о мошенничестве. Установив причастного к совершению преступления, сотрудник полиции встретился с его матерью и потребовал передать ему и неустановленным лицам 1,6 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Женщина обратилась с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.