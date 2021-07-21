Глава Якутии заявил, что в регионе не допустили перехода огня ни на один населенный пункт

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Якутии не допустили перехода огня на территорию ни одного населенного пункта в регионе, доложил в среду президенту РФ Владимиру Путину глава региона Айсен Николаев.

"Самое главное, чего нам удалось добиться на первом этапе, - это благодаря скоординированной работе мы отстояли и не допустили перехода огня на территорию ни одного населенного пункта. Такой угрозе у нас с начала пожароопасного сезона уже подверглись 35 поселений в 14 районах республики. На сегодня прямой угрозы от лесных пожаров ни одному населенному пункту в Якутии нет", - сказал Николаев.

Он отметил, что на территории Якутии ведут работы по тушению на площади 676 тыс. га, всего с начала пожароопасного периода потушены 365 пожаров на площади свыше 300 тыс. га. На тушении пожаров задействованы более 2,3 тыс. человек, работает 291 единица крупной тяжелой техники.

"На борьбу с лесными пожарами у нас объединяются жители республики, волонтеры. Помощь оказывают предприниматели. Создан общественный добровольческий штаб, который действует в координации с оперативным штабом республики по тушению лесных пожаров. Люди по зову сердца без всякого пиара объединяются, организуют самодельные группы, и почти 300 человек уже у нас получили инструктаж и выехали на помощь, на тушение лесных пожаров", - добавил Николаев.

Проблема смога и дыма в регионе

"Особое беспокойство доставляет задымленность. В этом году уже более 100 населенных пунктов Якутии, в том числе столица республики, подверглась ей. Люди страдают от дыма, от смога. Для защиты здоровья жителей у нас даны поручения, идет постоянный мониторинг обстановки, информирование население, здравоохранение также занимается, оперативно реагирует на обращение граждан по поводу ухудшения здоровья", - сказал Николаев.

Он также отметил, что по сравнению с прошлыми годами в республике на месяц раньше начала работать федеральная группировка, структуры Рослесхоза. Кроме того, в этом году работа проходит в тесном взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Николаев подчеркнул, что в разы увеличен федеральный резерв, если в прошлом году за весь сезон на территории республики работали 280 специалистов, то в этом году прибыло уже 810 сотрудников. Также привлечены силы парашютно-десантной службы ФБУ "Авиалесоохрана", а также службы наземной и авиационной охраны лесов из 13 регионов Дальнего Востока и Сибири.

Ситуация с природными пожарами в Якутии

"Переломить ситуацию помогает самая крупная авиационная группировка за все годы в составе шести воздушных судов МЧС России и семи воздушных судов Министерства обороны, ими совершено порядка 250 вылетов, осуществлено 1 050 сбросов воды на горящие леса. Очень эффективно работает самолет-зондировщик "Авиалесоохраны" Ан-26 с установкой "Циклон", который помогает вызывать искусственные дожди. Я очень прошу, чтобы этот самолет у нас оставили в республике для работы хотя бы еще на 100 авиачасов в августе", - сказал Николаев.

Он добавил, что сложная ситуация с природными пожарами во многом вызвана жаркой и сухой погодой. Так, в центральной части республики июнь этого года стал самым жарким и вторым по дефициту осадков за весь полуторавековой период наблюдения. За месяц при температуре, доходящей до +35-40 градусов, выпало менее 2 мм осадков при норме 37 мм. В этих условиях с наступлением сезона сухих гроз фиксировалось до 70 новых пожаров в сутки.

"Тяжелая ситуация с природными пожарами у нас сложилась, конечно, в первую очередь из-за небывало жаркой и сухой погоды. <…> С учетом метеопрогнозов, сложная лесопожарная обстановка у нас будет оставаться и в августе. Мы будем сохранять необходимый комплекс мер по тушению", - сказал Николаев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, с начала пожароопасного сезона в республике потушено 365 пожаров на площади 295,5 тыс. га. Это в 1,5 раза больше по количеству и в 5,5 раза больше по площади возгорания по сравнению с аналогичными показателями 2020 года (260 пожаров и 52,79 тыс. га соответственно).

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.