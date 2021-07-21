Суд отказал в иске главы Хакасии к СМИ, сообщившим о вызове его на допрос

ТАСС, 21 июля. Абаканский городской суд отказал в удовлетворении иска главы Хакасии Валентина Коновалова о признании не соответствующей действительности информации, распространенной рядом СМИ о том, что его якобы вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Республиканское Агентство информационных сообщений (АИС) 12 марта сообщило, что Коновалов якобы вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве с бытовой техникой. Затем эту информацию опубликовал ряд других СМИ. Коновалов подал в суд на АИС, телерадиокомпанию "Петербург", мультимедийный центр "Известий", "Небоход-медиа" и гендиректора компании "Визор" Виталия Здебского. Глава региона просит признать информацию не соответствующей действительности и опубликовать опровержения.

"В удовлетворении иска отказано", - сообщил представитель пресс-службы, добавив, что как только будет получено мотивированное решение суда, оно будет оспорено.

В марте 2021 года в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили ТАСС, что Коновалов не проходит по делу в качестве свидетеля. Источник ТАСС в правоохранительных органах республики пояснял, что дело возбуждено в отношении юристов, в том числе и Евгения Антоненко, который совместно с Коноваловым участвовал в гражданских делах по защите прав потребителей. Но он также опроверг информацию о причастности главы региона к уголовному делу.

Ранее СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении шести членов организованной группы возрастом от 24 до 45 лет и иных неустановленных лиц по подозрению в девяти эпизодах преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", девяти эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ "Фальсификация доказательств по гражданскому делу".

По версии следствия, в период с апреля 2017 года по март 2021-го участники организованной группы и другие лица, введенные ими в заблуждение, приобретали товары у компаний, торгующих электронной и бытовой техникой. Другие члены группы, работающие в торговых компаниях, принимали претензии и оформляли фиктивный возврат товара. После чего в судебном порядке взыскивали с коммерческих компаний уплаченную за товар сумму, неустойки, компенсацию морального вреда и судебных издержек. По этой схеме злоумышленники похитили более 1,65 млн рублей.