Шесть человек пострадали в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Две легковушки столкнулись в городе Азове Ростовской области, в результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

Столкновение произошло после того, как водитель одной из машин, пытаясь уйти от преследования инспекторами, не уступил дорогу другому автомобилю. "Двигаясь по второстепенной дороге, не уступил Renault Duster, в результате чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Renault Duster, четыре пассажира автомобиля ВАЗ-21083", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД, один из пассажиров ВАЗ оказался несовершеннолетним.

Полицейские установили личность водителя, виновного в ДТП, и составили семь административных протоколов. Кроме того, следствию переданы материалы для возбуждения уголовного дела.