В Москве задержали участницу группы Pussy Riot Риту Флорес

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве участницу группы Pussy Riot Риту Флорес, сообщил ТАСС ее адвокат Мансур Гильманов.

"Риту Флорес задержали на улице и везут в ОВД "Котловка". Причину задержания полицейские не разъяснили", - сказал Гильманов.

Сама Флорес также подтвердила ТАСС, что причина задержания ей неизвестна. Из публикации на ее странице в Instagram следует, что ее задержали сотрудники 2-го спецполка полиции около ее дома.

За последний месяц полицейские задерживали и других членов объединения - Марию Алехину, Александра Софеева, Дмитрия Воронцова, Веронику Никульшину. Всем им был назначен административный арест за мелкое хулиганство или неподчинение полиции.