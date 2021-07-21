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Дело Пола Уилана

Защитник сообщил о подготовке ходатайства о выдворении Уилана из России

Адвокат сообщил, что целесообразность подачи ходатайства еще будут обсуждать

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Защита осужденного в России за шпионаж Пола Уилана занимается подготовкой ходатайства о выдворении американца в США для отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

"Мы готовим ходатайство в Мосгорсуд, но в течение еще двух недель будем обсуждать целесообразность его подачи, пока мы не можем точно сказать, подадим ли его", - сказал адвокат.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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