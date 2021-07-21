В Вологодской области локализовали шесть из девяти лесных пожаров

ВОЛОГДА, 21 июля. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Вологодской области за день уменьшилось с 11 до девяти, но их общая площадь увеличилась - с 838 до 844 га, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области.

"На 17:00 мск количество лесных пожаров уменьшилось с 11 до девяти, их общая площадь - 844 га. Шесть пожаров локализованы, в том числе крупный пожар в Вожегодском районе на площади 145 га. За день ликвидированы два очага в Никольском и Нюксенском районах. Движение огня в сторону населенных пунктов не допущено", - сообщили в областном главке МЧС.

С 19 июля в пяти районах области действует режим чрезвычайной ситуации, к вечеру среды он снят в Вытегорском районе, в остальных муниципалитетах продолжает действовать. В Кирилловском районе продлен режим повышенной готовности.