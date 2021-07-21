Тела еще 10 погибших обнаружили в затопленном туннеле на юге Китая

ШАНХАЙ, 21 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в затопленном на юге Китая туннеле тела еще 10 погибших. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло 15 июля рано утром в горах Шицзиншань в районе города Чжухай (южная провинция Гуандун). Один из участков туннеля протяженностью 1,16 км затопило во время проведения там строительных работ. В результате 14 человек оказались отрезанными от выходов.

Ранее сообщалось о том, что были найдены тела троих человек.

Связь с еще одним человеком установить пока не удалось. Поисково-спасательная операция продолжается.