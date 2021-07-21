В Саратовской области женщина на авто сбила насмерть своего ребенка

ТАСС, 21 июля. Следователи проводят проверку по факту гибели семилетнего ребенка, который погиб под колесами автомобиля своей матери в Саратовской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Заводскому району города Саратова следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти семилетнего ребенка", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в среду вечером 34-летняя женщина во дворе на Западной улице города Красноармейска наехала на своего семилетнего сына. От полученных травм ребенок погиб на месте.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.