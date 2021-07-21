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В Саратовской области женщина на авто сбила насмерть своего ребенка

Инцидент произошел во дворе на Западной улице города Красноармейска

ТАСС, 21 июля. Следователи проводят проверку по факту гибели семилетнего ребенка, который погиб под колесами автомобиля своей матери в Саратовской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Заводскому району города Саратова следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти семилетнего ребенка", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в среду вечером 34-летняя женщина во дворе на Западной улице города Красноармейска наехала на своего семилетнего сына. От полученных травм ребенок погиб на месте.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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