В Саратовской области ураган причинил ущерб на сумму более 8 млн рублей

САРАТОВ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Саратовской области оценили ущерб объектам социальной феры от непогоды в Саратовской области приблизительно в 8 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Со 2 июля был на территории Аткарского и Федоровского районов области был введен режим ЧС после прохождения ливня в регионе со шквалистым ветром со скоростью 23-28 м/с. Никто не пострадал. Непогода повредила крыши порядка 100 зданий в Саратовской области, газопроводы, линии электропередачи. В настоящий момент режим ЧС снят.

"По четырем пострадавшим объектам социальной сферы Аткарского района составлены предварительно сметы на сумму свыше 5 млн рублей. По Федоровскому районе ущерб причинен одному соцобъекту на сумму ориентировочно в 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по всем объектам проведены первоначальные аварийно-восстановительные работы. Бусаргин уточнил, что в Аткарском районе, который пострадал сильнее всего, за получением единовременной денежной помощью обратились 108 человек.

В пресс-службе губернатора Саратовской области отметили, что накануне непогода вернулась в регион, сильным ветром в Питерском районе была повреждена крыша. "Вчера ураган в ЦРБ сорвал крышу на пищеблоке, пострадала также кровля терапевтического отделения. По поручению губернатора Валерия Радаева Питерскому району выделено 3,7 млн рублей из резервного фонда правительства. Средства пойдут на ремонт", - сообщили в пресс-службе.

21 июля ГУ МЧС по Саратовской области объявило в регионе оранжевый уровень опасности, в ближайшие часы ожидается гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с, местами очень сильный дождь.