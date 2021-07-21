В Петербурге асфальт провалился из-за прорыва трубы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Прорыв трубы произошел на Белградской улице, 46 во Фрунзенском районе Петербурга в среду, из-за технологического нарушения провалился участок асфальта, повредив автомобиль. Внутри машины находилась женщина, она получила легкие травмы и доставлена в больницу, рассказали ТАСС в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"В рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" производят работы по устранению технологического нарушения во Фрунзенском районе, выявленного во время проведения плановых гидравлических испытаний. [Женщина] в авто получила небольшие травмы. Оказана первая медицинская помощь. Отправлена на диагностику в ближайшую больницу", - сказал собеседник агентства.

Температура воды во время испытаний не превышает 40 градусов по Цельсию. Специалисты предприятия в настоящее время устраняют дефект, проводят замену трубопровода. Все меры безопасности обеспечены. "На месте работает заместитель главы администрации Фрунзенского района Елена Сальман и координирует работу с полицией и МЧС", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Фрунзенского района.

Ответственность предприятия застрахована. Ущерб будет возмещен.