В Ростовской области пожарные ликвидировали возгорание в бывшем здании школы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Пожарные потушили неэксплуатируемое здание в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области, в котором ранее располагалась школа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 20:20 мск [зафиксирована] ликвидация", - сообщил представитель ведомства.

Ранее в администрации города сообщали ТАСС, что горит неэксплуатируемое здание, в котором раньше располагалась школа. В мэрии подчеркнули, что возгораний в действующих образовательных учреждениях на территории города нет.

В тушении пожара принимали участие 19 человек, было задействовано шесть единиц техники. Огонь был локализован на площади 120 квадратных метров.