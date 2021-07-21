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В Ростовской области пожарные ликвидировали возгорание в бывшем здании школы

В тушении пожара задействовали 19 человек и шесть единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Пожарные потушили неэксплуатируемое здание в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области, в котором ранее располагалась школа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 20:20 мск [зафиксирована] ликвидация", - сообщил представитель ведомства.

Ранее в администрации города сообщали ТАСС, что горит неэксплуатируемое здание, в котором раньше располагалась школа. В мэрии подчеркнули, что возгораний в действующих образовательных учреждениях на территории города нет.

В тушении пожара принимали участие 19 человек, было задействовано шесть единиц техники. Огонь был локализован на площади 120 квадратных метров.

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