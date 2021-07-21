Режим ЧС ввели в одном из районов Костромской области из-за крупного лесного пожара

КОСТРОМА, 21 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Кологривском районе Костромской области из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Как уточнили ТАСС в департаменте лесного хозяйства региона, в настоящий момент площадь возгорания составляет 226 га, пожар еще не локализован.

"В Кологривском районе Костромской области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение принято на муниципальном уровне. Для тушения лесного пожара в район направляются дополнительные люди и техника", - говорится в сообщении.

Угрозы ближайшему населенному пункту нет, поселок Советский находится в 10 км от очага возгорания. Пожар был обнаружен 18 июля.

К тушению пожара привлечены силы и средства лесничества, пожарно-химической станции и арендаторы лесных участков - 64 человека и 14 единиц техники. Мобилизуются дополнительные силы и средства. В район отправилась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Костромской области - 30 человек и три единицы техники.

На территории Костромской области действует особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено.