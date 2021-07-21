В Северной Осетии из-за угрозы схода сели закрыли путь к самому высокому водопаду в Европе

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июля. /ТАСС/. Доступ к самому высокому водопаду в Европе закрыли в Северной Осетии из-за возможного схода селевых масс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Принято решение ограничить движение транспорта и доступ граждан от населенного пункта Джимара до Мидаграбинских водопадов с 19:00 мск 21 июля до особого распоряжения из-за угрозы схода селевых масс ледника Зейгалан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что угроза схода селевых масс возникла в связи с установившейся аномально жаркой погодой.

Самый высокий водопад Европы - Большой Зайгелан находится в Куртатинское ущелье Северной Осетии, его название переводится с осетинского как "падающая лавина". Он является частью Мидаграбинских водопадов, которые производят впечатление потоков, льющихся прямо с неба. Они являются одним из самых популярных для туристов мест в республике.