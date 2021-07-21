Участнице Pussy Riot Флорес грозит арест за неповиновение полиции

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Арест грозит участнице Pussy Riot Рите Флорес (Маргарита Коновалова) за неповиновение требованию сотрудника полиции, она оставлена в отделе полиции "Котловка" до суда. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Мансур Гильманов.

"Сотрудники 2-го оперполка полиции сегодня задержали Флорес, изначально ей заявили, что она похожа на человека из ориентировки, который разыскивается за кражу кошелька. Потом ее отвезли в "Котловку". Сейчас в отношении нее составят протокол по ст. 19.3. [КоАП РФ] ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Якобы она не предоставила полицейским документ, удостоверяющий личность. Ей грозит до 15 суток ареста", - сказал Гильманов.

За последний месяц полицейские задерживали и других членов объединения - Марию Алехину, Александра Софеева, Дмитрия Воронцова, Веронику Никульшину. Всем им был назначен административный арест за мелкое хулиганство или неподчинение полиции. Софеев и Никульшина покинули Россию.