{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ураганный ветер сорвал крыши и повредил газопровод в поселке Турки Саратовской области

Никто не пострадал

ТАСС, 21 июля. Аварийные службы устраняют последствия ураганного ветра в поселке Турки Саратовской области. В результате стихии частично сорваны крыши детского сада, кинотеатра, жилых домов, поврежден газопровод, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Сегодня вечером в поселке Турки Турковского района в результате сильного ураганного ветра частично сорваны крыши детского сада, кинотеатра, магазина. Также имеются повреждения кровли жилых домов, порыв газопровода и обрыв ЛЭП", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что среди жителей пострадавших нет.

Губернатор Валерий Радаев поставил задачу зампреду областного правительства Александру Соловьеву взять на личный контроль ликвидацию последствий стихийного бедствия, совместно с руководством района координировать работу всех оперативных служб. Аварийные службы приступили к восстановительным работам.

Как передает корреспондент ТАСС, в Саратове сейчас идет сильный дождь с ураганным ветром, который ломает ветки деревьев, в некоторых домах наблюдаются перебои с электричеством.

Теги
Радаев, Валерий ВасильевичРоссияСаратовская область
В Канаде у ликвидирующих лесные пожары спасателей украли оборудование
Неизвестные украли оборудование на сумму 33,3 тыс. В частности, воры похитили насосы, бензопилы и генераторы, сообщил телеканал CBS
Читать полностью