В ДТП с микроавтобусом в Новой Москве пострадали пять человек

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля "Газель" дорожной службы, произошедшем в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел на 41-м км Киевского шоссе. Микроавтобус Mercedes врезался в автомобиль "Газель" дорожной службы. В результате пострадали пять человек. Они госпитализированы. Движение на месте автоаварии осложнено", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. На месте работают сотрудники ГИБДД.