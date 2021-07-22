{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП с микроавтобусом в Новой Москве пострадали пять человек

На месте работают сотрудники ГИБДД

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля "Газель" дорожной службы, произошедшем в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел на 41-м км Киевского шоссе. Микроавтобус Mercedes врезался в автомобиль "Газель" дорожной службы. В результате пострадали пять человек. Они госпитализированы. Движение на месте автоаварии осложнено", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Теги
Россия
В Канаде у ликвидирующих лесные пожары спасателей украли оборудование
Неизвестные украли оборудование на сумму 33,3 тыс. В частности, воры похитили насосы, бензопилы и генераторы, сообщил телеканал CBS
Читать полностью