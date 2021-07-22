В Забайкалье подтопило более 50 жилых домов из-за обильных осадков

ТАСС, 22 июля. Ливневые дожди привели к размыву дамбы на озере Макарыч на востоке Забайкальского края и подтоплению более 50 жилых домов в селе Заречный с населением около 1 тыс. человек. Жителей домов эвакуировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В результате обильных осадков, выпавших на территории Нерчинского района, произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч. В результате этого в селе Заречный оказалось подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Жителей подтопленных домов эвакуировали в пункт временного размещения в местной школе, детей среди них нет. По данным МЧС, в настоящее время наблюдается спад уровня воды.

На месте работает оперативная группа из 133 человек. По информации МЧС, размыв дамбы на озере Макарыч произошло в 6 км от села Заречный в ночь на четверг, 22 июля. Накануне синоптики объявили экстренное предупреждение об обильных осадках на 21 и 22 июля на большей части Забайкальского края.