В Новосибирске проверяют сообщения об угрозе взрыва в детских садах

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Специальные службы проверяют здания детских садов в Новосибирске, в которые поступили сообщения о минировании, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в детские сады Новосибирска поступили сообщения об угрозе взрыва. Сообщения поступили в сразу несколько учреждений, детей и работников эвакуировали.

"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время обследовано более половины объектов. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений", - говорится в сообщении.

В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области.