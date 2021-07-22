В Вологодской области локализовали четыре из восьми действующих лесных пожаров

ВОЛОГДА, 22 июля. /ТАСС/. Восемь лесных пожаров действуют в Вологодской области на общей площади около 850 га, из них четыре очага локализованы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по региону.

"На территории Вологодской области действуют восемь природных пожаров общей площадью чуть более 850 га, из которых четыре - локализованы. В четырех районах еще продолжается борьба с огнем: в Вытегорском, Вожегодском, Верховажском и Тотемском. В остальных муниципальных образованиях области лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки ликвидированы пять очагов: два в Никольском районе, по одному в Нюксенском, Кирилловском, а также в Вожегодском, где ликвидировали крупный пожар на площади 146 га.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС, угрозы населенным пунктам нет. Аэромобильная группировка ГУ МЧС по области работает в Верховажском районе, где продолжаются работы по локализации лесного пожара в районе поселка Рогна. От поселка и соседней деревни Великодворская около 15 км до горящего леса, кромки пожаров удается держать под контролем. Режим ЧС сохраняется в четырех районах области, еще в одном действует режим повышенной готовности.