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Пожар на свалке у Петропавловска-Камчатского ликвидировали

Для борьбы с огнем использовали бульдозеры

ТАСС, 22 июля. Возгорание на мусорном полигоне у Петропавловска-Камчатского ликвидировано. Об этом сообщается в четверг на странице Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края в Instagram.

Пожар на полигоне возник в начале прошлой недели.

"Работы по ликвидации пожара на свалке № 1 г. Петропавловска-Камчатского выполнены. На данный момент участки возгорания полностью локализованы, устранены мелкие очаги возгорания и тления, исключена возможность самопроизвольного возникновения горения", - говорится в сообщении.

При ликвидации пожара использовались бульдозеры. С помощью этой техники специалисты ворошили горящий мусор, пересыпая его техническим грунтом. Мусор во время работ по тушению очагов складировался на свободные от возгорания площадки. Сейчас свалка работает в прежнем режиме.

Мусорный полигон принадлежит региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП "Спецтранс", он принимает отходы из Петропавловска-Камчатского, а также городов Елизово и Вилючинск.

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