Сотрудника ГИБДД задержали в Челябинской области по делу о выдаче прав без экзамена

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета России в Челябинской области задержали инспектора регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ОМВД России "Южноуральский" по обвинению в выдаче водительских удостоверений без сдачи экзамена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении инспектора РЭО ГИБДД ОМВД "Южноуральский", обвиняемого по ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ. <…> Обвиняемый задержан", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый в марте текущего года выдал водительские удостоверения местным жителям без фактической сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения. Установлена его причастность к совершению двух преступных эпизодов. В настоящее время следователем СК поверяется причастность инспектора к совершению аналогичных преступных эпизодов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили журналистам, что факт был выявлен оперативно-разыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Если вина сотрудника ГИБДД будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.