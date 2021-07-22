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В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса

Пострадали пять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов произошло в четверг в Ростове-на-Дону. Как сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области, в результате аварии пострадали пять человек.

"Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 101, в 10:00 мск произошло ДТП с участием двух автобусов, двигавшихся в попутном направлении. По оперативным данным, в результате ДТП пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на место аварии направлена оперативная группа главного управления МЧС России по Ростовской области и пожарные. Информация уточняется.

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