СК возбудил дело о взятке в отношении замглавы налогового подразделения в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 22 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о взятке в 8 млн рублей в отношении заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС России по Воронежской области и его бывшего подчиненного, который выступал посредником. Оба подозреваемых задержаны, сообщает в четверг СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области, возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС России по Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), а также в отношении 38-летнего бывшего специалиста налоговой инспекции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2020 года к сотруднику одной из налоговых инспекций города Воронежа обратился местный житель, действующий в интересах директора коммерческой организации, с просьбой оказать содействие в переносе на более поздний срок выездной налоговой проверки в отношении данного юридического лица. 38-летний специалист обсудил данное предложение с заместителем начальника налоговой инспекции, который согласился помочь в решении вопроса, оценив услугу в 8 млн рублей. В последующем ему передали деньги через посредника.

"О противоправной деятельности сотрудников налоговых органов стало известно правоохранителям в июле этого года, после чего 19 июля в Воронеже данные лица были задержаны. На допросе подозреваемые отказались от дачи показаний. В ближайшее время следственными органами будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - сообщили в СК.